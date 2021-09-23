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23 вересня 2021, 18:14 3

Зеленський прокоментував схвалення законопрєкту про олігархів

23 вересня 2021, 18:14 3
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з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський подякував депутатам за підтримку законопроєкту про олігархів і зуважив, що олігархічної гілки влади більше не існує

Про це пише RegioNews з посиланням на допис Глави держави у Facebook.

Він вважає, що "завдяки антиолігархічному закону Україна отримує історичний шанс на побудову цивілізованих і чистих відносин між великим бізнесом і державою"

"Так, це багатьом політикам не подобається. Так, вони хочуть жити, як раніше, працюючи на олігархів. Так, було дуже багато тиску на наших депутатів, дуже багато інтриг і навіть шантажу. Але закон ухвалено. Я вдячний кожному депутату, який підтримав цей закон. 229 "за" від "Слуги Народу" та 279 "за" в цілому в парламенті – це правильний сигнал. Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде. Законодавча, виконавча та судова – так. А для олігархів шлях єдиний – стати чистим бізнесом",- підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що Верховна Рада 279 голосами схвалила законопроєкт про олігархів. За словами лідера пропрезидентської фракції Давида Арахамії закон запрацює через півроку.

Офіс президента президент олігархи законопроєкт

 
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