Секретар РНБО відреагував на ухвалення антиолігархічного закону

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Як повідомив він у Facebook, Україна раз і назавжди має позбутися кланово-олігархічної системи, пише RegioNews.

На думку Данілова, ухвалення закону стало "точкою вибору між майбутнім і минулим".

"Ми могли знову йти старою дорогою з ефектом колії, яка всім набридла і вела до майбутнього без майбутнього, або обрати важку і до цього ніким ще не пройдену дорогу змін і очищення. Сьогодні настав інший час. І час нової дороги. Точка вибору пройдена", - написав секретар РНБО.

За його словами, ухвалення законопроєкту було питанням становлення нашої країни як держави і нашого майбутнього.

"Або лишатиметься ситуація, коли десяток осіб концентрують у своїх руках 90% національного багатства, або ми спробуємо побудувати державу рівних можливостей і рівного доступу", - додав Данілов.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів.