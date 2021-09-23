У "Слузі народу" розповіли, коли Рада може розглянути "антиахметівський" законопроєкт

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Верховна Рада може повернутися до розгляду законопроєкту №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу("антиахметівського") за 10 днів

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар РБК-Україна очільника парламентського податкового комітету Данила Гетьманцева.

За його словами, у фракції "Слуга народу" вирішили розглянути цей законопроект за спецпроцедурою, передбаченою 119-1 статтею регламенту. Її парламент використовував під час голосування за "антиколомойський" закон навесні минулого року.

"Ми будемо йти за цією процедурою. Нам потрібно зібрати 150 підписів і через 10 днів ми зможемо розглянути законопроект 5600", - пояснив Гетманцев.

При цьому депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура повідомив, що Секретаріат фракції "Слуга народу" розпочав збір підписів народних депутатів за ініціативу розпочати особливу процедуру розгляду проекту закону № 5600. За його даними вже зібрано 130 із 150 необхідних підписів.

Раніше депутат Олексій Гончаренко повідомив, що "Слуга народу" знімає з розгляду законопроєкт 5600.

Законопроєкт №5600 про збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету підготовлений Мінфіном внесений Кабміном в Раду на початку червня. У першому читанні законопроект був схвалений Радою 1 липня. Документ стосується як підприємств, так і громадян України. Його було включено до порядку денного за рішенням Погоджувальної ради.

Згідно з презентацією до проекту держбюджету Міністерства фінансів, прийняття цього законопроекту дозволить зібрати у 2021 році з українців додатково 30 млрд гривень податків.