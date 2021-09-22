Висновок щодо закону "про олігархів" Венеційська комісія дасть у грудні – нардеп
Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія) надасть свій висновок щодо українського законопроекту № 5599 "про олігархів" 15-16 грудня
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає RegioNews.
Гончаренко розмістив переклад листа від Венеційської комісії до Верховної Ради, в якому йдеться, що комісія підготує свій висновок для ухвалення на своєму 129-у пленарному засіданні, яке відбудеться з 15 по 16 грудня 2021 року.
Як повідомлялося, 10 вересня Разумков спрямував до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів.
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