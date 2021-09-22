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22 сентября 2021, 18:26 9

Вывод относительно закона "об олигархах" Венецианская комиссия даст в декабре – нардеп

22 сентября 2021, 18:26 9
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Фото из открытых источников
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Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) предоставит свое заключение по украинскому законопроекту № 5599 "об олигархах" 15-16 декабря

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Гончаренко разместил перевод письма от Венецианской комиссии Верховной Рады, в котором говорится, что комиссия подготовит свое заключение для принятия на своем 129-в пленарном заседании, которое состоится с 15 по 16 декабря 2021 года.

Как сообщалось, 10 сентября Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах.

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