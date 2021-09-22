Вывод относительно закона "об олигархах" Венецианская комиссия даст в декабре – нардеп
Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) предоставит свое заключение по украинскому законопроекту № 5599 "об олигархах" 15-16 декабря
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает RegioNews.
Гончаренко разместил перевод письма от Венецианской комиссии Верховной Рады, в котором говорится, что комиссия подготовит свое заключение для принятия на своем 129-в пленарном заседании, которое состоится с 15 по 16 декабря 2021 года.
Как сообщалось, 10 сентября Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах.
В парламенте сформирована новая "ширка" – нардепВсе новости »
20 сентября 2021, 20:16Малюська призвал нардепов рассмотреть законопроект об олигархах как можно скорее
11 сентября 2021, 11:41Из всей "Евросолидарности" от ковида вакцинировался только Гончаренко - Сюмар
09 мая 2021, 18:55
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Кому выгодно покушение на Шефира? Что не так с попыткой убийства первого помощника президента
Привидение Штучного и аппаратная игра. Откуда решили нажать на Разумкова