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21 вересня 2021, 10:56 10

Юлія Тимошенко: Через величезні фальсифікації немає сенсу брати участь у виборах мера Харкова

21 вересня 2021, 10:56 10
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Партія "Батьківщина" не висуватиме свого кандидата на дострокових виборах харківського міського голови через масові фальсифікації, які очікуються на цих виборах

Про це в ефірі програми "Хард з Влащенко" заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

За її словами, в Харкові сьогодні "йде боротьба Офісу президента з місцевими видатними людьми".

"Там фальсифікації будуть такого масштабу, як було в Івано-Франківській області, коли були довибори народного депутата", - вважає Тимошенко.

"Поки ця влада не зміниться, немає сенсу брати участь у таких виборах, які будуть у Харкові", - підсумувала лідер "Батьківщини".

Нагадаємо, дострокові вибори харківського міського голови відбудуться 31 жовтня 2021 року. Нині обов'язки міського голови тимчасово виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов. 21 вересня стартувало висунення кандидатів у мери. Територіальна виборча комісія має оприлюднити інформацію про реєстрацію кандидатів до 8 жовтня.

вибори Україна Харків Юлія Тимошенко выборы Харьков

 
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