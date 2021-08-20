Очільником Бюро економічної безпеки став головний податківець Мельник

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Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм народного депутата Олексія Гончаренка

"Згідно моїх джерел в Кабміні головою Бюро економічної безпеки призначений Вадим Мельник", - написав парламентар.

Мельник більше 14 років проходив службу в податковій міліції. У 2014-2016 роках був керівником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС.

Очолює Державну фіскальну службу з кінця 2020 року.

Нагадаємо, що у фінал конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки пройшли голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, член Ради Нацбанку Василь Горбаль та прокурор Офісу генпрокурора Аттіла Ковчі

22 березня Зеленський підписав закон про Бюро економічної безпеки. Верховна Рада ухвалила закон 28 січня 2021 року

12 травня Уряд створив Бюро економічної безпеки. Бюро замінить податкову міліцію.