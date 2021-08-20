17:58  20 серпня
У Дніпрі чоловік на дверях апеляційного суду повісив фейкове оголошення про карантин
17:19  20 серпня
У курортній Кирилівці заборонили відпочивальникам витягувати медуз на берег
17:42  20 серпня
В зоні ООС знову затишшя: с початку доби жодного порушення режиму припинення вогню
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2021, 20:02 42

Очільником Бюро економічної безпеки став головний податківець Мельник

20 серпня 2021, 20:02 42
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Бюро економічної безпеки очолив голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм народного депутата Олексія Гончаренка

"Згідно моїх джерел в Кабміні головою Бюро економічної безпеки призначений Вадим Мельник", - написав парламентар.

Мельник більше 14 років проходив службу в податковій міліції. У 2014-2016 роках був керівником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС.

Очолює Державну фіскальну службу з кінця 2020 року.

Нагадаємо, що у фінал конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки пройшли голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, член Ради Нацбанку Василь Горбаль та прокурор Офісу генпрокурора Аттіла Ковчі

22 березня Зеленський підписав закон про Бюро економічної безпеки. Верховна Рада ухвалила закон 28 січня 2021 року

12 травня Уряд створив Бюро економічної безпеки. Бюро замінить податкову міліцію.

Офіс генпрокурора Кабмін ДФС Бюро економічної безпеки

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua