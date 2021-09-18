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18 вересня 2021, 17:48 1782

У курортній Затоці посеред вулиці застрелили людину, - ЗМІ

18 вересня 2021, 17:48 1782
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Фото з відкритих джерел
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На Одещині 18 вересня у курортному селищі Затока невідомий чоловік на вулиці застрелив людину

Як пише RegioNews, про це повідомили джерела "Української правди" в поліції Одеси.

Зазначається, що це сталося біля місцевого кафе "Сказка" у суботу близько 13-ї години. Невідомий стріляв у власника закладу харчування, після чого втік з місця злочину.

За даними джерела, пострілів було декілька, проте з якої саме зброї – поки невідомо. Силовики проводять поліцейську операцію "Сирена".

Нагадаємо, напередодні у центрі Харкова знайшли застреленим власника ресторану.

Україна кримінал Одеса стрілянина кримінальна справа

 
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