У курортній Затоці посеред вулиці застрелили людину, - ЗМІ
На Одещині 18 вересня у курортному селищі Затока невідомий чоловік на вулиці застрелив людину
Як пише RegioNews, про це повідомили джерела "Української правди" в поліції Одеси.
Зазначається, що це сталося біля місцевого кафе "Сказка" у суботу близько 13-ї години. Невідомий стріляв у власника закладу харчування, після чого втік з місця злочину.
За даними джерела, пострілів було декілька, проте з якої саме зброї – поки невідомо. Силовики проводять поліцейську операцію "Сирена".
Нагадаємо, напередодні у центрі Харкова знайшли застреленим власника ресторану.
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