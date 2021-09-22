У Зеленського прокоментували замах на Шефіра

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В Офісі президента розцінюють обстріл машини першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра як замах на його життя

Як пише RegioNews, про це в коментарі "РБК-Україна" заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що в результаті обстрілу був важко поранений водій, а загалом в машину було зроблено більше десятка пострілів.

"Очевидно, що цей відкритий, навмисний і вкрай жорсткий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди. Правоохоронними органами проводяться всі необхідні заходи для упіймання злочинців. У Київській області оголошено план "Перехоплення", - зазначив Подоляк.

За його словами, Офіс пов'язує цей напад з "агресивною кампанією протидії активній політиці президента".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі. В автомобіль було влучено понад 10 куль. Сам Шефір не постраждав.