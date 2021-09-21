Голова Сумської ОДА Живицький має ще одного заступника

Фото пресслужби Сумської ОДА

Про це повідомила пресслужба Сумської ОДА, передає RegioNews.

За словами голови ОДА Дмитра Живицького, нова заступниця відповідатиме за напрямки охорони здоров’я, освіти, екології та житлово-комунального господарства.

Олена Бойко зазначила, що продовжуватиме роботу з вакцинації проти COVID-19, екологічних проєктів, енергоефективності в області. Також опікуватиметься питанням щодо входження Сумщини в новий опалювальний сезон.

Раніше вона працювала на посаді першого заступника Чернігівської ОДА. До того була на посаді генерального директора Директорату регіонального розвитку Мінрегіону.

Згідно з декларацією за 2020 рік, Олена Бойко має у власності земельну ділянку в Херсонській області площею 669 м кв., у користуванні та в оренді — дві квартири у Києві. За минулий рік отримала більше ніж 730 тисяч гривень заробітної плати. В готівці тримає понад 1,3 мільйона гривень, 117,7 тис. гривень — на рахунках у банках.

Як повідомлялося, 25 червня Зеленський призначив Дмитра Живицького головою Сумської ОДА.