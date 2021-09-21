У главы Сумской ОГА Живицкого есть еще один заместитель
Новым заместителем главы Сумской облгосадминистрации стала Елена Бойко
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА, передает RegioNews.
По словам председателя ОГА Дмитрия Живицкого, новая заместительница будет отвечать за направления здравоохранения, образования, экологии и жилищно-коммунального хозяйства.
Елена Бойко отметила, что будет продолжать работу по вакцинации против COVID-19, экологических проектов, энергоэффективности в области. Также будет заниматься вопросом о вхождении Сумщины в новый отопительный сезон.
Ранее она работала в должности первого заместителя Черниговской ОГА. До того была в должности генерального директора Директората регионального развития Минрегиона.
Согласно декларации за 2020 год, Елена Бойко имеет в собственности земельный участок в Херсонской области площадью 669 м кв., в пользовании и в аренде — две квартиры в Киеве. За прошлый год получила более 730 тысяч гривен заработной платы. В наличке держит более 1,3 миллиона гривен, 117,7 тыс. гривен на счетах в банках.
Как сообщалось, 25 июня Зеленский назначил Дмитрия Живицкого председателем Сумской ОГА.
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