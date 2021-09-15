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15 вересня 2021, 12:39 1

У Сумській області зупинили роботу двох підпільних кол-центрів

15 вересня 2021, 12:39 1
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Фото: СБУ
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У Сумській області правоохоронці припинили діяльність двох підпільних кол-центрів, які виманювали у людей доступ до банківських рахунків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними оперативників, шахраї використовували дзвінки операторів, щоб вивідати у людей інформацію про їхні банківські рахунки. Потім знімали гроші й частину з них переправляли місцевому кримінальному авторитету.

Працювали у кол-центрах 70 осіб. За попередніми оцінками, сума "доходів" ділків становила десятки мільйонів гривень.

Шахраї видавали себе за співробітників банків і розповідали, що вони проводять телефонне опитування або пропонують нову банківську послугу чи кредит. Це дозволяло їм входити у довіру до "клієнтів", які охоче віддавали власну персоніфіковану інформацію", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження здійснюються відповідні процесуальні дії.

Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі правоохоронці припинили діяльність шахрайського кол-центру з місячним обігом у три мільйони гривень. Робітники центру незаконним шляхом отримували персональні дані фізичних осіб про банківські картки та рахунки.

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