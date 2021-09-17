Радником генпрокурора України став колишній генпрокурор Грузії

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Колишній генерального прокурора Грузії, ексміністр юстиції та ексміністр державної безпеки Грузії Зураб Адеішвілі призначений радником (на громадських засадах) генерального прокурора України Ірини Венедіктової

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит "Українських новин", повідомляє RegioNews.

У 2003-2008 роках Адеішвілі обіймав посади міністра юстиції Грузії, міністра державної безпеки Грузії та генерального прокурора Грузії.

Всього у Венедіктової вісім радників. Серед них — глава і власник громадської організації "Антикорупційний рейтинг" Ален-Олександр Анісімов, Олексій Безрядін, Оксана Лазукова, Аліна Левчук, що відповідає за дитячу кімнату в Офісі генпрокурора, Наталя Питель, Євген Федоренко та Вікторія Ференс.

Усі радники входять до складу патронатної служби Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося, звільнений заступник генпрокурора Мамедов позивається до Офісу генпрокурора.