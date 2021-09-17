Радником генпрокурора України став колишній генпрокурор Грузії
Колишній генерального прокурора Грузії, ексміністр юстиції та ексміністр державної безпеки Грузії Зураб Адеішвілі призначений радником (на громадських засадах) генерального прокурора України Ірини Венедіктової
Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит "Українських новин", повідомляє RegioNews.
У 2003-2008 роках Адеішвілі обіймав посади міністра юстиції Грузії, міністра державної безпеки Грузії та генерального прокурора Грузії.
Всього у Венедіктової вісім радників. Серед них — глава і власник громадської організації "Антикорупційний рейтинг" Ален-Олександр Анісімов, Олексій Безрядін, Оксана Лазукова, Аліна Левчук, що відповідає за дитячу кімнату в Офісі генпрокурора, Наталя Питель, Євген Федоренко та Вікторія Ференс.
Усі радники входять до складу патронатної служби Офісу генпрокурора.
Як повідомлялося, звільнений заступник генпрокурора Мамедов позивається до Офісу генпрокурора.