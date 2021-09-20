"Слуги" назвали трех кандидатов на пост главы аппарата Рады

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Фракция "Слуга народа" выдвинет на пост главы Аппарата Верховной Рады трех кандидатов, двое из которых являются депутатами от монобольшинства

Об этом сообщила пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук, передает RegioNews.

Рассматривались три потенциальные кандидатуры, среди которых Вячеслав Штучный, который уже ранее занимал эту должность, а также действующие депутаты фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов, — отметила она.

Палийчук добавила, что во вторник, 21 сентября, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя председателя парламента, поскольку Аппарат работает без постоянного руководителя уже больше года.

Как сообщалось, сегодня фракция "Слуга народа" избрала кандидата на пост главы природоохранного комитета.

Также "Слуга народа" официально выдвинула главу Херсонской ОГА кандидатом в депутаты.