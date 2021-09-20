Фракция "Слуга народа" избрала кандидата на пост главы правоохранительного комитета
Фракция "Слуга народа" определилась с кандидатом на пост главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности: им стал народный депутат Сергей Ионушас
Об этом сообщает пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram, передает RegioNews.
Сейчас Ионушас находится в должности заместителя председателя комитета. Однако должность главы стала вакантной после того, как нардеп Денис Монастырский, возглавлявший комитет, стал министром внутренних дел.
Вместо него (Ионушаса - ред.) на место заместителя председателя было предложено Вячеслава Медяника, - заявила Палийчук.
Как сообщалось, 10 сентября стало известно, что "Слуги народа" рассмотрят на фракции 20 сентября назначение председателя правоохранительного комитета.
В парламенте сформирована новая "ширка" – нардепВсе новости »
20 сентября 2021, 20:16Нардеп Железняк обвиняет экс-коллег по фракции - участников объединения "Справедливость" - в сотрудничестве с ОП
20 сентября 2021, 16:28"Слуга народа" пока не будет инициировать отставку Разумкова - Корниенко
20 сентября 2021, 14:02
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"