Фракция "Слуга народа" избрала кандидата на пост главы правоохранительного комитета

Фото из открытых источников

Фракция "Слуга народа" определилась с кандидатом на пост главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности: им стал народный депутат Сергей Ионушас

Об этом сообщает пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram, передает RegioNews.

Сейчас Ионушас находится в должности заместителя председателя комитета. Однако должность главы стала вакантной после того, как нардеп Денис Монастырский, возглавлявший комитет, стал министром внутренних дел.

Вместо него (Ионушаса - ред.) на место заместителя председателя было предложено Вячеслава Медяника, - заявила Палийчук.

Как сообщалось, 10 сентября стало известно, что "Слуги народа" рассмотрят на фракции 20 сентября назначение председателя правоохранительного комитета.