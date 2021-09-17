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17 сентября 2021, 14:51 439

Арахамия возразил, что разговаривал с Коломойским об отставке Разумкова

17 сентября 2021, 14:51 439
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Фото УП
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Председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о том, что обсуждал с бизнесменом Игорем Коломойским вопрос возможного голосования за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады

Об этом сказал Арахамия журналистам в пятницу, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Я не знаю (о чем идет речь – ред.). У господина Ткача спросите (журналист Михаил Ткач обнародовал в сети фото разговора Арахамии и Коломойского на футбольном матче "Динамо"-"Бенфика", которые якобы обсуждали возможность отставки Разумкова – ред.): если он хочет подставлять господина Разумкова, то пусть господин Ткач приходит и дает свою позицию. У меня не было такого разговора, - сказал Арахамия.

Как сообщалось, по информации СМИ, на футбольном матче в Киеве чиновники советовались с олигархами.

олигархи Давид Арахамия футбол Совещание Дмитрий Разумков Игорь Коломойский опровержение

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