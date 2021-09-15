Кабмін пропонує у 2022 році збільшити видатки держбюджету на СБУ та Офіс генпрокурора

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Кабінет міністрів пропонує у 2022 році збільшити видатки держбюджету на Офіс генпрокурора та Службу безпеки України.

Як пише RegioNews, це передбачено проєктом бюджету 2022, додатки до якого у Телеграм каналі оприлюднив член податкового комітету Ярослав Желізняк.

Зокрема, на СБУ у наступному році урядовці пропонують виділити понад 16 мільярдів гривень, що на 1,3 мільярди гривень більше ніж у поточному році.

Видатки на Офіс генпрокурора пропонується збільшити на 2 мільярди гривень – з 11,5 до 13,5 мільярдів гривень.

Водночас видатки на Міністерство внутрішніх справ уряд пропонує залишити практично на рівні бюджету нинішнього року. Це ж стосується і Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, що у проєкті бюджету 2022 Кабмін пропонує скоротити видатки на Верховну Раду та Президента України.