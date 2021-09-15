12:28  15 вересня
Ляшко озвучив умову повного скасування карантину в Україні
16:50  15 вересня
В Україні з'явиться нове свято
17:47  15 вересня
На Донбасі знову затишшя: лише один обстріл за добу
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2021, 17:29 4

Кабмін пропонує у 2022 році збільшити видатки держбюджету на СБУ та Офіс генпрокурора

15 вересня 2021, 17:29 4
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів пропонує у 2022 році збільшити видатки держбюджету на Офіс генпрокурора та Службу безпеки України.

Як пише RegioNews, це передбачено проєктом бюджету 2022, додатки до якого у Телеграм каналі оприлюднив член податкового комітету Ярослав Желізняк.

Зокрема, на СБУ у наступному році урядовці пропонують виділити понад 16 мільярдів гривень, що на 1,3 мільярди гривень більше ніж у поточному році.

Видатки на Офіс генпрокурора пропонується збільшити на 2 мільярди гривень – з 11,5 до 13,5 мільярдів гривень.

Водночас видатки на Міністерство внутрішніх справ уряд пропонує залишити практично на рівні бюджету нинішнього року. Це ж стосується і Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, що у проєкті бюджету 2022 Кабмін пропонує скоротити видатки на Верховну Раду та Президента України.

Офіс генпрокурора ДБР СБУ бюджет МВС

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua