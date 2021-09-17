Советником генпрокурора Украины стал бывший генпрокурор Грузии

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Бывший генеральный прокурор Грузии, экс-министр юстиции и экс-министр государственной безопасности Грузии Зураб Адеишвили назначен советником (на общественных началах) генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос "Украинских новостей", сообщает RegioNews.

В 2003-2008 годах Адеишвили занимал должности министра юстиции Грузии, министра государственной безопасности Грузии и генерального прокурора Грузии.

Всего у Венедиктовой восемь советников. Среди них — глава и владелец общественной организации "Антикоррупционный рейтинг" Ален-Александр Анисимов, Алексей Безрядин, Оксана Лазукова, Алина Левчук, которая отвечает за детскую комнату в Офисе генпрокурора, Наталья Питель, Евгений Федоренко и Виктория Ференс.

Все советники входят в состав патронатной службы Офиса генпрокурора.

Как сообщалось, уволенный замгенпрокурора Мамедов судится с Офисом генпрокурора.