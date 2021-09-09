У Генпрокуратурі загубили секретні документи: проводиться розслідування

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Генеральний прокурор Ірина Венедиктова 30 серпня 2021 року наказала розібратися в пропажі документів офісу Генпрокурора, що містять службову інформацію

Про це пише RegioNews з посиланням на Судово-юридичну газету.

Відзначається, що відсутність важливих документів, що містять важливу для прокуратури інформацію, виявила в поточному році комісія з перевірки наявності документів з грифом "Для службового користування".

Тепер протягом місяця має бути проведено службове розслідування, при цьому начальники структурних підрозділів офісу Генпрокурора повинні забезпечити комісії безперешкодне ознайомлення з книгами обліку, справами, що знаходяться у них "в роботі" і наглядовими провадженнями.

За результатами розслідування комісія, яка працює зі службовою інформацією повинна скласти акт і надати його на затвердження генпрокурору