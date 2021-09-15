"ОПОРА" зафіксувала порушення Тереховим законодавства та використання адмінресурсу на виборах у Харкові

Про це йдеться в звіті громадської мережі "ОПОРА" про дочасну кампанію на позачергових виборах харківського міського голови.

Експерти "ОПОРИ" зокрема зазначають, що Терехов проводив "найбільш активну дочасну кампанію", у якій "зосереджена велика кількість бюджетних ресурсів міста, які направляються на реконструкцію зоопарку, будівництво спортивних майданчиків, стадіонів, офіційне відкриття яких відбувається з ознаками дочасної агітації".

"Окремим негативним фактором для демократичності виборів, - зазначають в "ОПОРІ", - стали ознаки використання адміністративного ресурсу та порушення принципу політичної нейтральності органами місцевого самоврядування".

"Спостереження показує збільшення інформаційних матеріалів, акцентованих на Ігоря Терехова, на сайті Харківської міської ради, а сторінки адміністрацій районів міста у Facebook витрачають кошти на промоцію дописів щодо зустрічей потенційного кандидата з виборцями. На сайті "Харьковских известий", який підпорядковується міській раді, виходить велика кількість позитивних матеріалів на користь Ігоря Трехова", - йдеться в звіті.

Також, за даними "ОПОРИ", у період дочасної кампанії "залучена велика кількість місцевого бюджетного ресурсу на реконструкцію зоопарку, будівництво нових стадіонів, спортивних майданчиків, урбан-парків на території міста, закупівлю автобусів для муніципальних маршрутів, що супроводжується згадками про потенційного кандидата або його особистою присутністю під час офіційних частин під час відкриття об’єктів".

У той же час 1 вересня спостерігачі "ОПОРИ" зафіксували роздачу календарів у школі №131 з іменем політика та написом "Успішний Харків", співзвучним з назвою партії "Блок Кернеса — Успішний Харків". Таке саме брендування було використано для подарунків, які роздавались на святкових заходах з нагоди Дня міста у серпні".

В "ОПОРІ" нагадали, що в умовах виборчого процесу законодавством передбачено рівне та неупереджене ставлення органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, закладів, установ, організацій, їх посадових та службових осіб до кандидатів. "А розповсюдження матеріалів передвиборної агітації під час проведення заходів, організованих органами місцевого самоврядування, прямо заборонено", - йдеться у звіті.

В умовах неофіційного етапу виборчого процесу, як зазначили в "ОПОРІ", "відсутні формальні порушення виборчого законодавства, втім таке недотримання стандартів виборів дає невиправдану перевагу окремому кандидату".

"Крім цього, наголошуємо що Закон України "Про освіту" передбачає невтручання політичних партій в освітню діяльність та заборону розповсюдження друкованих матеріалів, які містять співзвучні з політичними партіями назву чи символіку або прізвища, імена та по батькові виборних осіб", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, напередодні харків'яни провели у Києві акції протесту під Офісом президента та Офісом генпрокурора, вимагаючи розслідувати усі обставини хвороби та смерті Геннадія Кернеса та приходу до влади у Харкові Ігоря Терехова.