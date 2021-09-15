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15 вересня 2021, 11:42 196

На Луганщині затримали одного з організаторів псевдореферендуму в 2014 році

15 вересня 2021, 11:42 196
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Фото: з відкритих джерел
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Служба безпеки України встановила місцезнаходження та затримала одного з організаторів незаконного "референдуму" на Луганщині у 2014 році. Він 7 років переховувався від українських правоохоронців на території РФ

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Співробітники СБУ затримали його під час спецоперації у Новопскові на Луганщині.

За даними слідства, він очолював так звану "виборчу комісію" з проведення псевдореферендуму у Новопсковському районі щодо "незалежності ЛНР".

Встановлено, що він брав активну участь в організації фейкового заходу, контролював "підрахунок голосів" та відправлення заповнених "бюлетенів" до тимчасово непідконтрольного українській владі Луганська.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, зловмисник втік до РФ.

Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру та оголосили у розшук.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності й притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала агентурну мережу "ЛНР", яка планувала влаштувати теракти.

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