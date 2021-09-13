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13 вересня 2021, 10:24 7

На Банковій назвали умову візиту Зеленського до США

13 вересня 2021, 10:24 7
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Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський полетить у США на 76-ту сесію Генеральної асамблеї ООН у тому разі, якщо на полях асамблеї будуть зустрічі та передбачене підписання документів

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар телеканалу Дом речника Глави держави Сергія Никифорова.

Він пояснив, що якщо не буде конкретики у США, то президент виступить в ООН онлайн із Києва.

"Він ухвалюватиме рішення, виходячи з доцільності. Адже витратити купу часу — день туди, день назад на переліт — заради того, щоб постояти на трибуні ООН? Звичайно, ні. Повинна бути якась користь. Якщо користь — якісь домовленості, якісь зустрічі, підписання якихось документів — виправдовує цю витрату часу, президент вирішить летіти. Якщо не виправдовує, якщо це просто церемоніальна поїздка, то він вирішить не летіти. Тому все залежить від президента. Але зараз десь 50/50", – сказав Никифоров.

За його словами, у своєму виступі (або в США, або з Києва) Зеленський ще раз запропонує країнам ООН приєднатися до декларації "Кримської платформи".

"Я думаю, що президент може презентувати цю платформу і може ще раз запросити (приєднатися до неї. – Ред.). Все-таки ООН – це 193 країни. Це було б хорошим жестом", – резюмував спікер Банкової.

Нагадаємо, що минулого тижня стало відомо, що Президент Володимир Зеленський цього року знову відвідає Сполучені Штати Америки.

За словами речника Глави держави Сергія Никифорова, візит планується задля участі в Генасамблеї ООН.

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