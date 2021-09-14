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14 вересня 2021, 10:30 82

В ОП немає плану трансформації України, про який Зеленський говорив у США

14 вересня 2021, 10:30 82
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з відкритих джерел
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В Офісі Президента відсутній план трансформації України, який презентував Президент України Володимир Зеленський в ході робочого візиту до Сполучених Штатів Америки

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь ОПУ на запит інформаційного агентства Українські новини

"На Ваш запит, з проханням надати копію плану трансформації України повідомляємо, що наразі запитуваний документ у профільних структурних підрозділах офісу Президента України відсутній", - сказано у відповіді.

Нагадаємо, 1 вересня Зеленський під час візиту до США презентував План трансформації України.

"Закладені в плані понад 80 проектів-це амбітні проекти на загальну суму 277 млрд доларів. Вони передбачають фінансування за рахунок державного бюджету України, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій", - повідомив він.

Офіс президента президент план США візит

 
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