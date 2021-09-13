Зеленський каже, що окупувати Україну за тиждень неможливо

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що таку велику країну, як Україну, неможливо окупувати за сім днів

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю Глави держави телекомпанії CNN.

На питання журналіста, чи не побоюється він того, що на тлі недавніх подій в Афганістані США можуть також залишити Україну сам на сам з Рросією, Зеленський зауважив, що порівнювати ситуацію в Україні та Афганістані некоректно

"По-перше, я вважаю, що некоректно порівнювати Україну з Афганістаном. Крім того Україна не так сильно залежить від США, як Афганістан. І я впевнений, що неможливо за 5-6-7 днів окупувати таку географічно велику країну з такою кількістю населення, як Україна", - сказав Зеленський.

При цьому Глава держави констатував, що у Росії одна з найпотужніших у світі армій.

"Російська Федерація - це не армія "Талібану", це одна з найсильніших армій у світі. Тому я вважаю, що ми відстояли свою державу і ми максимально незалежні від якоїсь іншої країни. Що таке "залишити Україну"? Я вважаю, що навпаки США повинні збільшувати свою присутність в Україні", - додав глава держави.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав ймовірною повномасштабну війну з Росією