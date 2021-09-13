09:01  13 вересня
COVID в Україні: за добу виявили ще 1200 нових випадків зараження
09:46  13 вересня
В Україні впав добовий показник вакцинації: зробили всього 45 тисяч щеплень
08:09  13 вересня
Доба в ООС: загинув український боєць, троє захисників отримали поранення
UA | RU
UA | RU
13 вересня 2021, 12:31 2

Зеленський каже, що окупувати Україну за тиждень неможливо

13 вересня 2021, 12:31 2
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський заявив, що таку велику країну, як Україну, неможливо окупувати за сім днів

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю Глави держави телекомпанії CNN.

На питання журналіста, чи не побоюється він того, що на тлі недавніх подій в Афганістані США можуть також залишити Україну сам на сам з Рросією, Зеленський зауважив, що порівнювати ситуацію в Україні та Афганістані некоректно

"По-перше, я вважаю, що некоректно порівнювати Україну з Афганістаном. Крім того Україна не так сильно залежить від США, як Афганістан. І я впевнений, що неможливо за 5-6-7 днів окупувати таку географічно велику країну з такою кількістю населення, як Україна", - сказав Зеленський.

При цьому Глава держави констатував, що у Росії одна з найпотужніших у світі армій.

"Російська Федерація - це не армія "Талібану", це одна з найсильніших армій у світі. Тому я вважаю, що ми відстояли свою державу і ми максимально незалежні від якоїсь іншої країни. Що таке "залишити Україну"? Я вважаю, що навпаки США повинні збільшувати свою присутність в Україні", - додав глава держави.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав ймовірною повномасштабну війну з Росією

президент США Офіс президента окупація РФ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram