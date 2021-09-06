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06 вересня 2021, 13:52 10

У ЗСУ розповіли, що стане "справжньою" перемогою України в протистоянні з РФ

06 вересня 2021, 13:52 10
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Фото: Facebook
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що справжньою перемогою у війні з російським агресором буде не тільки мир на наших умовах, а й приєднання України до ЄС і НАТО

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

За словами Залужного, вступ України до ЄС і НАТО значно ускладнить подальші спроби агресії проти держави. Однак для досягнення цієї стратегічної мети потрібно "зробити багато домашніх завдань, зокрема, і у Збройних Силах".

"Це не просто перехід на стандарти НАТО в підготовці, управлінні військами, адмініструванні. Це перш за все ментальні зміни, які передбачають відданість цінностям і принципам, про які йдеться вище - поваги до прав людини, гідності й цінності особистості, рівноправності чоловіків і жінок", - зазначив Залужний.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний назвав правдивою пісню-кричалку "Путін — х***о", яку на репетиції військового параду на Хрещатику вигукували військові.

РФ війна НАТО Міноборони ЗСУ оборона

 
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