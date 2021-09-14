Нардеп Лерос розповів, хто може бути причетний до "зливу" відео з компроматом

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Позафракційний народний депутат Гео Лерос заявив, що відео, на якому схожа на нього людина бере гроші за нібито імітацію злочинів проти себе, було записано у кабінеті нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Вадима Столара

Про це Лерос повідомив у пості на Facebook, передає RegioNews.

"На мою думку, це відео зроблене в кабінеті у пана Столара... На мою думку, це сам Столар записував розмови в своєму кабінеті багато років, і Столар злив ці записи і змонтував, щоб мене дискредитувати заради Зеленського та Єрмака", - розповів Лерос.

Нардеп каже, що події, які нібито мали місце на відео, були зафіксовані ще у 2016 році до того, як Лерос став депутатом. За його словами, зі Столаром його познайомив мер Києва Віталій Кличко з "метою фінансування столичних арт проектів".

"Передавав інформацію Столар особисто у себе в офісі, але без жодних фінансових стосунків чи зобов'язань з моєї сторони. Тому спроба прив'язати події 2016-18 років до 2020 року є маніпуляцією!", - додав нардеп.

Лерос зазначає, що теми розмови на відео були зовсім іншими, а на самому відео змонтовані зустрічі з різних років. При цьому гроші йому передавали "при великій кількості свідків, тому що це не є злочином, чи секретом".

Окрім того, Лерос зазначив, що Столар був одним із його "інформаторів", завдяки якому стало відомо про "діяльність" керівництва СБУ, у тому числі "смотрящих" Баканова; про те, як "кум Єрмака Тищенко носив коробки з баблом в офіс президента"; про "фальсифікації виборів на окрузі депутата Терентьєва для Кличка" та "матеріали корупції Кличка та його оточення".

Раніше повідомлялось, що правоохоронні органи планують почати розслідування компромату на позафракційного народного депутата Гео Лероса, оприлюдненого в медіа напередодні, в якому чоловік, схожий на нардепа Лероса, бере гроші за імітацію злочинів проти себе.

Нагадаємо, 9 вересня у Раді Тищенко напав на Лероса. Згодом нардепи Лерос та Тищенко прокоментували бійку між собою. Пізніше Тищенко в церкві помолився за Гео Лероса.

Відомо також, що фракція "Слуга народу" пропонуватиме відсторонити Тищенка та Лероса на 5 засідань через бійку у Раді.