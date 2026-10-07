На Миколаївщині жінку судили за репости в TikTok

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На Миколаївщині судили жінку за поширення TikTok матеріалів. Йдеться про відео, які виправдовували та заперечували збройну агресію РФ проти України

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Відомо, що жінка перебувала на посаді начальниці ізолятора. Вона протягом минулого року неодноразово репостила відео у TikTok, в яких йшлось про виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України. Зокрема, були відео про заперечення тимчасової окупації частини території України.

На суді жінка визнала свою провину. Суд призначив покарання у вигляді п’ять років позбавлення волі без конфіскації майна, але звільнив жінку від відбування покарання з випробуванням на три роки.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.