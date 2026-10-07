На Дніпропетровщині російський FPV-дрон вдев'яте атакував дільницю ДТЕК
Російський FPV-дрон вранці атакував дільницю ДТЕК у прифронтовому районі Дніпропетровської області. Безпілотник упав на в’їзді на територію підприємства та здетонував. Працівники не постраждали
Про це повідомили у ДТЕК, передає RegioNews.
За даними компанії, це вже дев’ята атака на цю дільницю від початку вересня.
"Сьогодні вранці FPV-дрон упав на в’їзді на територію дільниці у прифронтовому районі області та здетонував", — повідомили у ДТЕК.
Внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав.
У компанії наголосили, що енергетики продовжують працювати попри небезпеку та регулярно здійснювати роботи в прифронтових районах.
"Попри щоденну небезпеку, робимо все можливе, щоб у кожній домівці була електрика", — зазначили у ДТЕК.
Нагадаємо, що російські війська обстріляли адміністративну будівлю одного з вугільних підприємств ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки, за попередніми даними, один працівник дістав осколкові поранення.