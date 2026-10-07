На Буковині чоловік подарував аферистам гроші - як це сталось

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Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

До поліції звернувся 31-річний житель. Він розповів, що в одному з месенджерів зламали акаунт його знайомої, і виманили в нього під приводом позики 19 тисяч гривень.

Також став жертвою шахрайства 48-річний місцевий житель. Йому зателефонував незнайомець, який представився співробітником банку. Під приводом авторизації у банківському застосунку аферист ошукав буковинця на понад 62 тисячі гривень. Гроші було перераховано на невідомий рахунок.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.