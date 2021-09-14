Нардеп Лерос рассказал, кто может быть причастен к "сливу" видео с компроматом

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Внефракционный народный депутат Гео Лерос заявил, что видео, на котором похожий на него человек берет деньги за якобы имитацию преступлений против себя, было записано в кабинете нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадима Столара

Об этом Лерос сообщил в посте на Facebook, передает RegioNews.

"По моему мнению, это видео сделано в кабинете у господина Столара... По моему мнению, это сам Столар записывал разговоры в своем кабинете много лет, и Столар слил эти записи и смонтировал, чтобы меня дискредитировать ради Зеленского и Ермака", - рассказал Лерос.

Нардеп говорит, что события, которые якобы имели место на видео, были зафиксированы еще в 2016 году до того, как Лерос стал депутатом. По его словам, со Столаром его познакомил мэр Киева Виталий Кличко с "целью финансирования столичных арт проектов".

"Передавал информацию Столар лично у себя в офисе, но без каких-либо финансовых отношений или обязательств с моей стороны. Поэтому попытка привязать события 2016-18 годов к 2020 году является манипуляцией!",- добавил нардеп.

Лерос отмечает, что темы разговора на видео были совсем другими, а на самом видео смонтированы встречи с разных лет. При этом деньги ему передавали "при большом количестве свидетелей, потому что это не является преступлением, или секретом".

Кроме того, Лерос отметил, что Столар был одним из его "информаторов", благодаря которому стало известно о "деятельности" руководства СБУ, в том числе "смотрящих" Баканова; о том, как "кум Ермака Тищенко носил коробки с баблом в офис президента", о "фальсификации выборов на округе депутата Терентьева для Кличко" и "материалы коррупции Кличко и его окружение".

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы планируют начать расследование компромата на внефракционного народного депутата Гео Лероса, обнародованного в медиа накануне, в котором человек, похожий на нардепа Лероса, берет деньги за имитацию преступлений против себя.

Напомним, 9 сентября в Раде Тищенко напал на Лероса. Впоследствии нардепы Лерос и Тищенко прокомментировали драку между собой. Позже Тищенко в церкви помолился за Гео Лероса.

Известно также, что фракция "Слуга народа" будет предлагать отстранить Тищенко и Лероса на 5 заседаний из-за драки в Раде.