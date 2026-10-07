Екстрені відключення світла у Києві та області: графіки не діють
У Києві та Київській області 7 жовтня за командою "Укренерго" застосували екстрені відключення електроенергії
Про це повідомили у ДТЕК, передає RegioNews.
Під час екстрених відключень графіки не діють, тому спрогнозувати час відновлення електропостачання за звичайним графіком неможливо.
Про подальші зміни та ситуацію з електропостачанням повідомлятимуть додатково.
Нагадаємо, що у Солом’янському районі Києва внаслідок падіння уламків після атаки російських військ 7 жовтня загорівся п’ятиповерховий житловий будинок. Попередньо, одна людина постраждала.
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