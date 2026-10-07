Путін влаштував собі на день народження криваві жнива
Поки мирні голубки змагаються у мирних планах, Путін влаштував собі на день народження криваві жнива. А саме обстріли балістикою низки міст — де взагалі без перебору де бити.
Поки мирні голубки змагаються у мирних планах, Путін влаштував собі на день народження криваві жнива. А саме обстріли балістикою низки міст — де взагалі без перебору де бити.
Як житловий будинок із сплячими дітьми до року у Прилуках заважав існуванню Росії — достеменно невідомо.
А тим часом — співмешканка колишнього кримінального авторитета із Росії і депутатка Слуг народу Скороход, яка ще й ходить під підозрою — реєструє законопроєкти про відмову від НАТО та закріплення нейтрального статусу України в Конституції.
Хоча цей нейтральний статус і бажання не нагнітати та прибрехати громадянам про реальні загрози, щоб не дай Боже, не зняли 1000 гривень зайвих із ближнього банкомату — зіграла з нами дуже погану роль.
Питання — що там по подібних депутатках? Чи дадуть втекти за кордон та накладуть санкції як покарання. Бо за подібні речі в двері має стукати не лише НАБУ і САП, а й інші служби.
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