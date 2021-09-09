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09 вересня 2021, 12:42 12

Мешканцям ОРДЛО масово роздають російські паспорти напередодні виборів в Госдуму РФ

09 вересня 2021, 12:42 12
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Фото: СБУ
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СБУ зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України. Цей процес організували, щоб забезпечити участь українців у вересневих виборах до російської Госдуми

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацією СБУ, окупанти розраховують залучити до виборів якомога більше мешканців тимчасово окупованих територій. Тому з червня 2021 року, за прямими вказівками з РФ, примусове отримання російського громадянства йде прискореними темпами.

В таких паспортах проставляють коди неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка в такому документі також не вказується. Тож видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора і не роблять їх власників повноцінними громадянами РФ", - розповіли в пресцентрі.

Мешканців тимчасово окупованих територій також зобов’язують реєструвати на свої персональні дані електронну пошту. Усе це - щоб взяти участь в онлайн-голосуванні.

Незаконні дії проросійських функціонерів документуються в рамках відкритих кримінальних проваджень.

Раніше повідомлялось, що у Міністерстві закордонних справ назвали паспортизацію на Донбасі елементом гібридної війни РФ.

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