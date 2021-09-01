Кабмін звільнив Уповноваженого України у ЄСПЛ
Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра юстиції і за сумісництвом Уповноваженого України в ЄСПЛ Івана Ліщину
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал нардепа Олексія Гончаренка
Крім цього уряд призначив Владиславу Магалецьку головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Тимчасово виконуючим обов’язки Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України призначено Сергія Галіцина
Також урядовці тимчасово поклав виконання обов’язків члена правління акціонерного товариства "Українська залізниця” на Логунова Ореста Миколайовича.
Нагадаємо, що у серпні Кабмін призначив колишнього топменеджера Ахметова тимчасовим в.о. очільника "Укрзалізниці"
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