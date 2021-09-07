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07 вересня 2021, 12:26 715

Шість суддів, у тому числі суддя Верховного Суду, звільнилися - Вища рада правосуддя

07 вересня 2021, 12:26 715
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Фото: з відкритих джерел
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На засіданні Вищої ради правосуддя 7 вересня було розглянуто матеріали щодо звільнення суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Вищої ради правосуддя.

Так, Вища рада правосуддя вирішила звільнити шість суддів, а саме:

  • Білик Ганну Олексіївну – з посади судді Броварського міськрайонного суду Київської області;
  • Линник Оксану Сергіївну – з посади судді Тростянецького районного суду Сумської області;
  • Лабань Галину Василівну – з посади судді Хмельницького окружного адміністративного суду;
  • Гусака Миколу Борисовича – з посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду;
  • Савкову Світлану Володимирівну – з посади судді Донецького апеляційного суду;
  • Колотила Онуфрія Олександровича – з посади судді Чернівецького апеляційного суду.

Таким чином з початку 2021 року за загальними обставинами звільнено 118 суддів: 116 - у зв’язку з поданням заяв про відставку, 2 – у зв’язку з поданням заяв про звільнення за власним бажанням. За особливими обставинами звільнено 7 суддів.

Раніше повідомлялось, що загалом з початку 2021 року за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку, звільнилося 110 суддів.

Також повідомлялося, що суддю Конституційного суду від Зеленського оберуть на конкурсі. Президент України підписав указ про проведення конкурсу на посаду судді Конституційного суду за своєю квотою.

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