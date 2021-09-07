В офисе президента планируют уволить одного из заместителей главы - СМИ

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В офисе президента Владимира Зеленского планируют уволить заместителя главы ОП Андрея Смирнова, потому что он не ладит с руководителем Андреем Ермаком и другим заместителем Ермака Олегом Татаровым

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированные источники, передает RegioNews.

По словам собеседника УП, Смирнов находится под угрозой увольнения и через месяц-два может лишиться должности.

Смирнов якобы уже давно конфликтует с другим заместителем главы ОП Андрея Ермака, скандальным Олегом Татаровым.

Также, по словам источников, у Смирнова сложились натянутые отношения непосредственно с главой Офиса - его заместитель "слишком часто имеет собственное мнение и старается доносить альтернативную информацию до президента, что раздражает Андрея Борисовича".

Как сообщалось, Рада рассматривает отставку четырех министров.

Также вчера уволилась глава Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности при Минкульте.