В офисе президента планируют уволить одного из заместителей главы - СМИ
В офисе президента Владимира Зеленского планируют уволить заместителя главы ОП Андрея Смирнова, потому что он не ладит с руководителем Андреем Ермаком и другим заместителем Ермака Олегом Татаровым
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированные источники, передает RegioNews.
По словам собеседника УП, Смирнов находится под угрозой увольнения и через месяц-два может лишиться должности.
Смирнов якобы уже давно конфликтует с другим заместителем главы ОП Андрея Ермака, скандальным Олегом Татаровым.
Также, по словам источников, у Смирнова сложились натянутые отношения непосредственно с главой Офиса - его заместитель "слишком часто имеет собственное мнение и старается доносить альтернативную информацию до президента, что раздражает Андрея Борисовича".
Как сообщалось, Рада рассматривает отставку четырех министров.