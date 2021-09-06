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06 сентября 2021, 11:50 6

Глава МВД рассказал, когда будет прогресс в деле Шеремета

06 сентября 2021, 11:50 6
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Фото из открытых источников
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Прогресс в деле относительно заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета будет после решения суда относительно вероятных исполнителей

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский изданию "Интерфакс-Украина", пишет RegioNews.

По его словам, он лично не знакомился с материалами уголовного производства. На сегодня следствие изучает несколько версий.

"Относительно заказчиков изучаются полицией все версии, которые объявлены. Сейчас все это изучается, проходят дополнительные следственные действия, но я хотел бы говорить о них только после того, как будет решение суда по исполнителям", - отметил он.

Монастырский уточнил, что подвижки по делу по заказчикам будут только после решения суда по исполнителям.

Отметим, подозреваемыми по делу об убийстве Шеремета проходят музыкант Андрей Антоненко, волонтер Яна Дугарь и медик Юлия Кузьменко.

Напомним, 20 июля активисты пикетировали МВД в пятую годовщину гибели Павла Шеремета. Они призвали расследовать и найти виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета.

4 августа с Юлии Кузьменко сняли электронный браслет.

суд Украина подозрение МВД Дело Шеремета

 
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