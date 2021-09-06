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06 вересня 2021, 11:03 3

Закон про олігархів: ймовірність ухвалення висока – перший віцеспікер

06 вересня 2021, 11:03 3
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Фото з відкритих джерел
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У Верховній раді України шанси ухвалення закону про олігархів вважають надзвичайно високими

Про це розповів заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

За словами Стефанчука, понад 1300 поправок подано до цього законопроекту.

Комітет його буде розглядати і тоді вже ми ознайомимося з редакцією, яка є. Але мені здається, що ймовірність його прийняття надзвичайно висока, - вважає він.

Стефанчук впевнений, що буде напруга під час його прийняття, але "ми готові до цього".

Як повідомлялосяз 1 липня законопроєкт про олігархів ухвалений у першому читанні.

Нагадаємо, у квітні Зеленський заявив, що в Україні розроблять законопроєкт про статус олігархів. Він стверджує, що хоче перетворити вітчизняних олігархів у бізнесменів.

Верховна Рада прогноз голосування законопроєкт олігархи Руслан Стефанчук

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