Закон про олігархів: ймовірність ухвалення висока – перший віцеспікер

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Про це розповів заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

За словами Стефанчука, понад 1300 поправок подано до цього законопроекту.

Комітет його буде розглядати і тоді вже ми ознайомимося з редакцією, яка є. Але мені здається, що ймовірність його прийняття надзвичайно висока, - вважає він.

Стефанчук впевнений, що буде напруга під час його прийняття, але "ми готові до цього".

Як повідомлялосяз 1 липня законопроєкт про олігархів ухвалений у першому читанні.

Нагадаємо, у квітні Зеленський заявив, що в Україні розроблять законопроєкт про статус олігархів. Він стверджує, що хоче перетворити вітчизняних олігархів у бізнесменів.