Закон про олігархів: ймовірність ухвалення висока – перший віцеспікер
У Верховній раді України шанси ухвалення закону про олігархів вважають надзвичайно високими
Про це розповів заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.
За словами Стефанчука, понад 1300 поправок подано до цього законопроекту.
Комітет його буде розглядати і тоді вже ми ознайомимося з редакцією, яка є. Але мені здається, що ймовірність його прийняття надзвичайно висока, - вважає він.
Стефанчук впевнений, що буде напруга під час його прийняття, але "ми готові до цього".
Як повідомлялосяз 1 липня законопроєкт про олігархів ухвалений у першому читанні.
Нагадаємо, у квітні Зеленський заявив, що в Україні розроблять законопроєкт про статус олігархів. Він стверджує, що хоче перетворити вітчизняних олігархів у бізнесменів.
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