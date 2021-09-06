Закон об олигархах: вероятность принятия высокая - первый вице-спикер

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Об этом рассказал заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Стефанчука, более 1300 поправок подано к этому законопроекту.

Комитет будет рассматривать и тогда уже мы ознакомимся с редакцией, которая есть. Но мне кажется, что вероятность его принятия очень высока, - считает он.

Стефанчук уверен, что будет напряжение во время его принятия, но "мы готовы к этому".

Как сообщалось с 1 июля законопроект об олигархах принят в первом чтении.

Напомним, в апреле Зеленский заявил, что в Украине разработают законопроект о статусе олигархов. Он утверждает, что хочет превратить отечественных олигархов в бизнесменов.