Закон об олигархах: вероятность принятия высокая - первый вице-спикер
В Верховной Раде Украины шансы принятия закона об олигархах считают чрезвычайно высокими
Об этом рассказал заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Стефанчука, более 1300 поправок подано к этому законопроекту.
Комитет будет рассматривать и тогда уже мы ознакомимся с редакцией, которая есть. Но мне кажется, что вероятность его принятия очень высока, - считает он.
Стефанчук уверен, что будет напряжение во время его принятия, но "мы готовы к этому".
Как сообщалось с 1 июля законопроект об олигархах принят в первом чтении.
Напомним, в апреле Зеленский заявил, что в Украине разработают законопроект о статусе олигархов. Он утверждает, что хочет превратить отечественных олигархов в бизнесменов.
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