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06 сентября 2021, 11:03 4

Закон об олигархах: вероятность принятия высокая - первый вице-спикер

06 сентября 2021, 11:03 4
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Фото из открытых источников
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В Верховной Раде Украины шансы принятия закона об олигархах считают чрезвычайно высокими

Об этом рассказал заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Стефанчука, более 1300 поправок подано к этому законопроекту.

Комитет будет рассматривать и тогда уже мы ознакомимся с редакцией, которая есть. Но мне кажется, что вероятность его принятия очень высока, - считает он.

Стефанчук уверен, что будет напряжение во время его принятия, но "мы готовы к этому".

Как сообщалось с 1 июля законопроект об олигархах принят в первом чтении.

Напомним, в апреле Зеленский заявил, что в Украине разработают законопроект о статусе олигархов. Он утверждает, что хочет превратить отечественных олигархов в бизнесменов.

Верховная Рада прогноз голосование законопроект олигархи Руслан Стефанчук

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