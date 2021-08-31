Гетьманцев прогнозує, що "антиахметівський" закон буде прийнятий у вересні

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Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетьманцев прогнозує, що законопроект № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу передбачає, серед іншого, підвищення ренти на залізну руду, за що був названий "антиахметівським" буде прийнятий у вересні

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв'ю парламентарія агентству "Українські новини".

"Я прогнозую його прийняття в цілому у вересні. У нас є позиція Президента, відповідно, і монобільшості. Ті гострі кути, які були в законопроекті і дійсно були дискусійними в процесі консультацій з Мінфіном в таблиці нам вдалося зняти", - підкреслив парламентар.

Гетьманцев зазначив, що для прискорення розгляду законопроекту буде застосована спеціальна процедура.

"Я буду рекомендувати комітету і монобільшості процедури постатейного розгляду законопроекту. Суть її полягає в тому, що депутати голосують за статтю в редакції комітету, якщо вона не проходить, то депутати йдуть по кожній поправці в цій статті. Відповідно, нам потрібно буде не 11 тис. голосувань, а до 100 голосувань", - додав депутат

Нагадаємо, що законопроект 5600 був прийнятий 1 липня. Він передбачає фактичне підвищення ренти на залізну руду за що і отримав неофіційну назву "антиахметівський". Крім цього, у разі прийняття ініціативи зросте податковий тиск на значну кількість українців. У "Слузі народу" заперечують, що 5600 це про підвищення податків. .