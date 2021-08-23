Зеленський заговорив про нові кадрові зміни в уряді

пресслужба Президента

Про це пише RegioNews з посиланням на фрагмент інтерв’ю телеканалу Інтер, який оприлюднила пресслужба Глави держави.

Зеленський позитивно оцінив роботу міністра інфраструктури Олександра Кубракова та охорони здоров’я Віктора Ляшка.

"Серед міністрів нарешті з’явилися менеджери, а не політики. Я вважаю, що міністр інфраструктури Кубраков звітує країні кількістю, тисячами кілометрів побудованих доріг. Я вважаю, що міністр охорони здоров’я Ляшко повинен звітувати країні кількістю мільйонів вакцин, які він завіз. Якщо ми вакцинуємо сьогодні 150 тисяч людей на добу, то я вважаю, що це відповідь, нормальний він міністр чи ні", – зазначив Володимир Зеленський

Президент переконаний, що проблема деяких міністрів у тому, що вони починають багато говорити тоді, коли немає що показати.

Відповідаючи на запитання щодо можливих кадрових змін в уряді, Володимир Зеленський зазначив, що "є деякі менеджери в нашій державі, яким треба дуже довго готуватися".

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада звільнила з посади міністра МВС Арсена Авакова, задовольнивши його заяву. Наступником Авакова став Денис Монастирський.