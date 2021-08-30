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30 серпня 2021, 18:18 1735

Міністр Кабміну купив другий за рік електромобіль

30 серпня 2021, 18:18 1735
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Фото з відкритих джерел
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Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов, який отримав за липень 55 тис. гривень зарплати, задекларував покупку другого за рік електромобіля-Chevrolet Bolt EV за 373,3 тис. гривень (близько 14 тис. доларів)

Про це пише RegioNews з посиланням на дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Міністр задекларував придбання 25 серпня автомобіля Chevrolet Bolt EV 2017 року випуску за 373,3 тис.гривень у США. Разом з транспортуванням витрати на придбання авто склали 436,8 тис.гривень (близько 16,3 тис. доларів).

Chevrolet Bolt - повністю електричний автомобіль, розроблений компанією General Motors у співпраці з LG Corporation і корейською студією GM (раніше Daewoo Korea) в 2016 році в США. Вартість такого авто в Україні становить 20 тис. - 25 тис. доларів.

У травні Немчинов задекларував покупку електромобіля Nissan Leaf 2013 року випуску за 178 тис.гривень. Він задекларував 1,8 млн гривень доходу в 2020 році, а також автомобіль ЗАЗ 968А 1979 року випуску. Немчинов обіймає посаду міністра Кабміну в уряді Дениса Шмигаля з березня 2020 року.

авто Декларація Кабмін міністр

 
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