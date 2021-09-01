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01 сентября 2021, 15:15 12

Под угрозой отставки находятся три министра - СМИ

01 сентября 2021, 15:15 12
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Фото из открытых источников
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В ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Урусского

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в монобольшинстве, передает RegioNews.

По словам источников УП, этот вопрос будут активно решать после возвращения президента и его команды из США.

Уруский, Лазебная и Таран пойдут. Им уже ищут замену, но тут проблемы. Потому что скамейка запасных мала, а люди, которых мы приглашаем извне, неохотно рвутся в Кабмин, – отметил один из собеседников.

В то же время источники уверяют, что министра юстиции и министра культуры пока менять не будут.

Например, Малюську не очень любит Ермак, но к нему дружелюбно относится президент. По Ткаченко – он там себе что-то воюет, наобещал много президенту – пусть выполняет, – отметил один из депутатов фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, вчера Разумков рассказал, когда могут произойти отставки министров - они возможны уже в ближайшую пленарную неделю.

Также Разумков не подтверждает планов на увольнение министра культуры Ткаченко в сентябре.

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