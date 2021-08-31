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31 серпня 2021, 11:15 9

Разумков розповів, коли можуть відбутися відставки міністрів

31 серпня 2021, 11:15 9
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Фото: УНІАН
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Очільник Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що відставки в уряді можливі вже у найближчий пленарний тиждень

Як повідомив він під час брифінгу 31 серпня, поки що у парламент жодних заяв не надходило, пише RegioNews.

За його словами, поки що таких пропозицій не було. Однак, якщо заяви у Раду надійдуть, то їх розглянуть першочергово.

"Прем'єр-міністр нічого не подавав, власних заяв міністри не писали. Але все може бути. Якщо зайдуть на першому тижні, отримаємо на першому тижні", - зазначив Разумков.

Він наголосив, що наразі є декілька міністерств, діяльність яких сьогодні викликають дискусії.

Найближчий пленарний тиждень Ради запланований на 7-10 вересня.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура розповів, до роботи яких міністрів є претензії в депутатського корпусу. Зокрема, він заявив, що є претензії та запитання щодо роботи до міністра оборони Андрія Тарана, міністра юстиції Дениса Малюськи та міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Водночас Разумков спростував поширювану у ЗМІ інформацію про можливу відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики України у вересні.

Кабмін Верховна Рада Дмитро Разумков Міністерство парламент

 
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