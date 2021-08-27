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27 серпня 2021, 17:54 4

Подав у відставку суддя Касаційного адмінсуду у складі Верховного суду

27 серпня 2021, 17:54 4
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Фото з відкритих джерел
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Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Микола Гусак написав заяву про відставку

Про це йдеться в порядку денному Вищої ради правосуддя, передає RegioNews.

Питання відставки Гусака розглянуть на засіданні Вищої ради правосуддя, яке відбудеться 7 вересня.

Гусак працює у Верховному суді ще з 2001 року. У 2017 році його включили до складу Першої Дисциплінарної палати. Крім того, з 2017 по 2019 рік суддя Гусак був членом Вищої ради правосуддя.

За останній рік це вже п'ятий суддя Верховного суду, який вирішив подати у відставку. Всього у Верховному суді працює 190 суддів.

Як повідомлялося, 10 серпня стало відомо, скількох суддів звільнили цього року за дисциплінарні поступки. У січні-липні поточного року Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення 87 суддів, шестеро з яких були звільнені за вчинення істотного дисциплінарного поступку.

Верховний суд суддя відставка звільнення ВРП

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