САП оскаржила запобіжний захід екссудді Чаусу

Фото: НАБУ

Як пише RegioNews, про це повідомила у коментарі "Укрінформу" прессекретар САП Ольга Постолюк.

"САП подала апеляційну скаргу на рішення ВАКС щодо обрання запобіжного заходу Чаусу. Просимо обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказала вона.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд в ніч на 5 серпня відправив екссуддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт.

30 липня низка українських ЗМІ поінформували про виявлення Чауса у селі на Вінниччині - нібито житель села Мазурівка сказав поліції, що Чаус перебуває в цьому населеному пункті. Після цього поліція затримала екссуддю, але його пізніше нібито "перехопили” співробітники СБУ і вивезли в невідомому напрямку.

Згодом в СБУ заявили, що "не викрадали" Чауса, а діяли в межах закону та своїх повноважень, оскільки розслідують викрадення екссудді та незаконне переправлення його через державний кордон.