Данілов розповів, як в Україні боротимуться з вирубкою лісів

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Як пише RegioNews, про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"З урахуванням того, що ліс є нашим надбанням, але ліс - це також сировина для промисловості. Я думаю, що ми будемо вводити в наш лексикон словосполучення "промисловий ліс". Ми повинні дати бізнесу можливість, щоб він для себе закладав саме промислові ділянки лісу. Щоб ми чітко розуміли, що це промисловий ліс, це бізнес вирощує для себе, щоб можна було використовувати", - зазначив Данилов.

При цьому він вказав, що в Україні є території, на яких можна вирощувати ліс.

"Коли Володимир Олександрович зробив заяву, що нам треба мільярд дерев за три роки посадити - мова йде не тільки про екологію, мова йде про економіку, про енергетичну незалежність", - підкреслив секретар РНБО.

За його словами, "сьогодні у нас лісова галузь - це галузь кумівства".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через "чорні" рубки лісу Україна цього року втратила чверть мільярда гривень.