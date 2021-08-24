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24 августа 2021, 16:35 11

Данилов объяснил насчет санкций против Гужвы: не против СМИ, а против собственника

24 августа 2021, 16:35 11
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Фото из открытых источников
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пояснил, что СНБО не вводил никаких санкций против издания "Страна". По его словам, санкции введены в отношении его владельца Игоря Гужвы

Об этом Алексей Данилов сообщил в комментарии "Суспильному", передает RegioNews.

Мы против "Страна.иа" никаких санкций не вводили. Мы ввели санкции в отношении ее владельца, господина Гужвы. Который является апологетом Российской Федерации. Который сотрудничает с Российской Федерацией. Который оттуда получает помощь. Так что мы должны делать? Мы вообще к журналистам не имеем никакого отношения, не понимаю, чего вы обижаетесь, — сказал Данилов.

Секретарь СНБО посоветовал выбирать себе работодателя с украинскими позициями.

С патриотическими позициями, а не с позициями Российской федерации — и все у вас будет хорошо, никто вас трогать не будет. И все, что касается российской пропаганды, что есть на нашей территории, мы с ней должны бороться. Иначе они будут засорять мозг нашей молодежи, — отметил Данилов.

Как сообщалось, 20 августа СНБО ввел санкции против нардепа Деркача, Шария и Гужвы.

На следующий день, 21 августа, Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против Шария и Гужвы.

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