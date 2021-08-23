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23 августа 2021, 10:16 32

Зеленский заговорил о новых кадровых изменениях в правительстве

23 августа 2021, 10:16 32
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пресс-служба Президента
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Президент Украины Владимир Зеленский не исключает новых кадровых изменений в правительстве

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на фрагмент интервью телеканалу Интер, который обнародовала пресс - служба главы государства.

Зеленский положительно оценил работу министра инфраструктуры Александра Кубракова и здравоохранения Виктора Ляшко.

"Среди министров наконец появились менеджеры, а не политики. Я считаю, что министр инфраструктуры Кубраков отчитывается стране количеством, тысячами километров построенных дорог. Я считаю, что министр здравоохранения Ляшко должен отчитываться стране количеством миллионов вакцин, которые он завез. Если мы вакцинируем сегодня 150 тысяч человек в сутки, то я считаю, что это ответ, нормальный он министр или нет", – отметил Владимир Зеленский

Президент убежден, что проблема некоторых министров в том, что они начинают много говорить тогда, когда нечего показать.

Отвечая на вопрос о возможных кадровых изменениях в правительстве, Владимир Зеленский отметил, что "есть некоторые менеджеры в нашем государстве, которым надо очень долго готовиться".

Напомним, что недавно Верховная Рада уволила с должности министра МВД Арсена Авакова, удовлетворив его заявление. Преемником Авакова стал Денис Монастырский.

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