Прокуратура проводить обшуки в Управлінні освіти Печерської РДА

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У Києві прокуратура прийшла з обшуками до Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА за фактом розтрати пів мільйона гривень, виділених на закупку шкільних меблів

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи управління уклали договір з підприємством щодо постачання шкільних меблів в кількості 1470 шт. на загальну суму 940 800 грн.

Встановлено, що поставлені меблі не відповідають технічним вимогам проведених публічних закупівель, а їх вартість завищена більше ніж у двічі", - йдеться у повідомленні.

Згідно з висновком експертизи сума збитків завданих місцевому бюджету становить понад 450 тис. грн.

Раніше повідомлялось, що Київська міська прокуратура проводить обшуки в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА за фактом привласнення коштів на будівництві Подільського мосту.